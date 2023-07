Na Slovensku by volby vyhrála strana Směr Roberta Fica

Hnutí Republika by dalo svůj hlas 8,6 procenta Slováků a podpora tříčlenné koalice pod vedením nyní nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče činí 7,1 procenta. To je na hranici zvolitelnosti, protože koalice musí získat pro vstup do parlamentu minimálně sedm procent hlasů.

Do parlamentu by se dostalo také hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára (6,4 %) a Křesťanskodemokratické hnutí (5,9 %). Přesně pět procent potřebných pro vstup do parlamentu by získala strana Svoboda a Solidarita (SaS) a mimoparlamentní Slovenská národní strana (SNS).