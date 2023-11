Evropská unie má shodu nad návrhem na obnovu přírody, dotkne se pětiny ploch

Součástí návrhu zůstává cíl zavést do roku 2030 opatření pro obnovu přírodních ekosystémů na pětině suchozemských a vodních ploch. Do roku 2050 by měly být obnoveny všechny přírodní systémy, které to potřebují. Prioritu by měla mít území, jež se nachází v chráněných oblastech Natura 2000. V Česku je takových území více než 1100 a dohromady pokrývají 14 procent plochy státu.