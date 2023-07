Erdogan pošle švédskou žádost o členství v NATO co nejdříve do parlamentu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan žádost Švédska o vstup do NATO pošle co nejdříve k ratifikaci do parlamentu. Po pondělním jednání s ním a švédským premiérem Ulfem Kristerssonem to řekl šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg.

Foto: Yves Herman, ČTK/AP Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (vlevo) si třese rukou se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem (vpravo) a šéfem NATO Jensem Stoltenbergem