Přesun pětice velitelů ukrajinských obránců z mariupolského Azovstalu je podle Bondareva zcela v rozporu s uzavřenou dohodou, podle níž Ankara měla držet na svém území ony vojáky až do konce války na Ukrajině.

„Recep Tayyip Erdogan má mnoho tváří. Již dříve se rozhodoval hloupě a impulzivně. Třeba když koketoval s Islámským státem, pletl se do sestřelování ruských letadel a posílal Ukrajině drony,“ nechal se pode serveru news.ru slyšet senátor a bývalý velitel ruského letectva. Propuštění pětice ukrajinských „teroristů“, jak Rusové důstojníky praporu Azov nazývají, je pak podle něj „nůž do zad“ prezidenta Putina.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v sobotu vrátil českým vládním speciálem z návštěvy Turecka do vlasti společně s pěti ukrajinskými veliteli, kteří loni bránili do konce bitvy o Mariupol tamní železárny a ocelárny Azovstal. Z ruského zajetí se dostali v září při výměně válečných vězňů a měli žít do konce války v Turecku. Ukrajinci Denyse Prokopenka, Svjatoslava Palamara, Serhije Volynského, Oleha Chomenka a Denyse Šlehu uvítali jako hrdiny.