Elektrokoloběžky v Paříži končí. Pošlou je do Londýna či Tel Avivu

V Paříži službu dosud nabízejí tři společnosti: Dott, Lime a Tier Mobility. Firma Lime uvedla, že koloběžky stáhne do svého překladiště na předměstí Paříže a poté je pošle do Lille na severu Francie, do Kodaně, Londýna nebo do Německa. V Paříži chce Lime dál nabízet „svobodnou přepravu“ a v metropoli proto zřídí flotilu 10 tisíc sdílených kol, uvedl ředitel Lime pro Francii Hadi Karam.