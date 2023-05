Dánsko kvůli válce na Ukrajině razantně navyšuje obranný rozpočet

Úřad připustil, že politici v minulých letech přijímali rozhodnutí na základě předpokladů, které se ukázaly jako chybné. „Znamená to, že nyní stojíme před velkým úkolem - obnovit základy naší obranyschopnosti a poté je dále konsolidovat,“ dodal ministr.

Podle náčelníka generálního štábu dánských ozbrojených sil Flemminga Lentfera situace naléhavě vyžaduje také navýšení počtu vojáků. „Je to obrovský úkol. Není to něco, co lze vyřešit za jeden nebo dva roky,“ prohlásil.