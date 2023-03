Členství Ukrajiny v EU? Jednat by se mohlo začít už letos, míní Metsolaová

Rozhovory o členství Ukrajiny v Evropské unii by mohly začít už letos, uvedla v sobotu na návštěvě Ukrajiny předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Postavení kandidátské země získala Ukrajina loni v létě, čtyři měsíce po zahájení ruské invaze. Proces vstupu do Evropské unie trvá obvykle několik let.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser, Reuters Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová se při návštěvě Ukrajiny potkala s tamním prezidentem Volodymyrem Zelenským