Česko si v EU vysloužilo uznání za snahy o shodu

„My jsme hleděli na to, aby se členské státy cítily komfortně, abychom nikoho do ničeho netlačili přes míru, protože to je potom kontraproduktivní,“ zdůraznila česká velvyslankyně při EU Edita Hrdá, podle níž většina zemí oceňuje, že se Češi snažili hledat jednomyslný souhlas v rámci Unie. Praha tak podle ní obstála lépe, než mnozí před půlrokem čekali.