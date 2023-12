Bez západní pomoci nebude na důchody a platy státních zaměstnanců, varuje ukrajinská vicepremiérka

„Podpora ze strany našich partnerů je kriticky důležitá (…) Potřebujeme peníze co nejrychleji.“ Tak se podle listu Financial Times vyjádřila ukrajinská vicepremiérka Julija Svyrydenková, která též zastává post ministryně hospodářství, na margo kondice ukrajinské ekonomiky.

Podle vicepremiérky by Ukrajina v případě, že by finance od západních partnerů nedorazily do března, musela zpozdit výplatu důchodů a zřejmě i platy některých státních zaměstnanců. Celkem by se to týkalo nejméně 12 milionů lidí.