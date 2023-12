Pomoc Ukrajině jako pomoc za covidu. EU jí může poskytnout miliardy i bez Maďarska

Evropská unie ladí záložní plán, jak poskytnout Ukrajině až 20 miliard eur (přes 492 miliard Kč), a to i bez maďarského souhlasu. S odvoláním na nejmenované představitele zapojené do projednávání plánu to napsal list Financial Times (FT). Navržené schéma se podle něj inspiruje dřívějším opatřením zemí EU na podporu udržení pracovních míst v době koronavirové krize.

Foto: Yves Herman, Reuters Evropští lídři na prosincovém summitu v Bruselu