Běloruská sněmovna schválila cvičně-bojová střediska s Rusy. Jedno má být u hranic Litvy a Polska

Podle dřívějších zpráv by minimálně jedno z nich mělo být v Hrodenské oblasti sousedící s východní hranicí NATO v Polsku a Litvě.

Zda se do výcviku za ruskou stranu zapojí wagnerovci Jevgenije Prigožina, kteří jsou nyní běloruskými hosty, oficiálně nezaznělo. Nicméně jak v úterý v Minsku poznamenal Lukašenko na setkání s Chreninem, Prigožinovi žoldáci mohou pomoci běloruské armádě „svými zkušenostmi z první linie se zapojením dronů“.

„Řeknou nám o zbraních: co fungovalo dobře, co ne. O taktice, výzbroji, jak útočit, jak se bránit. To jsou informace k nezaplacení. A ty bychom měli od wagnerovců získat,“ citovala jej ruskojazyčná BBC.