Babiš vtrhnul do kampaně na Slovensku, když už byla zakázaná

„Jako bývalý předseda české vlády jsem měl skvělou spolupráci s premiérem Petrem Pellegrinim. Společně jsme bojovali za zájmy slovenských a českých občanů v Bruselu a samozřejmě také V4 fungovala. Stejné to bylo s premiérem Robertem Ficem, když jsem byl ministrem financí v Sobotkově vládě. Pak přišel Igor Matovič, všechno to zrušil a vlastně nám dal na vědomí, že Česká republika je jednou z mnoha zemí, že už nejsme ta preferovaná země,“ dodal Babiš.

Účast PS ve vládě označil Babiš za to nejhorší, co se Slovákům může stát. „To jsou takoví čeští Piráti. Ti chtěli, aby Česká republika přišla o právo veta, aby o nás rozhodoval Brusel. To jsou oni, promigranští zelení šílenci. Co se děje u nás, to se stane i u vás,“ varoval předseda ANO. „Navyšují daně, snižují důchody, přesvědčují nás o tom, kolik máme pohlaví, chtějí legalizovat drogy a tomu vy přece musíte zabránit, to si Slovensko nezaslouží,“ konstatoval Babiš v příspěvku, pod který síť umístila informační okénko s doplněním kontextu, podle kterého žádný z uvedených bodů PS v programu nemá.