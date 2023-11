Ať žije Izrael, minulost zapomenuta. Jak Marine Le Penová očišťuje stranu a hledá spojence

„Byly to čistokrevné pogromy na Židy na izraelské půdě. (…) Něco takového je absolutně nepřijatelné,“ uvedla Marine Le Penová před pár dny na půdě francouzského parlamentu k teroristickým útokům hnutí Hamás ze dne 7. října 2023.

O šest let dříve, v předvolební kampani v roce 2017, ovšem mluvila tatáž Le Penová na adresu Židů docela jinak. „Podle mého přesvědčení Francie není vinna,“ řekla tehdy v souvislosti s nacisty nařízeným, avšak francouzskou policií provedeným zátahem na Židy ve Francii ve válečném roce 1942.

Podle nich jde o pokus zatlačit do ústraní problematickou minulost jak RN, tak i její přímé předchůdkyně Národní fronty. Tu založil Le Penové otec Jean-Marie Le Pen, nechvalně proslulý mj. bagatelizací holocaustu a dlouhou řadou otevřeně antisemitských myšlenek.

Jak upozornil ředitel pařížského Centra pro studium politického radikalismu Jean-Yves Camus, citovaný listem The Guardian, válka v Izraeli a Gaze přišla pro Le Penovou jako na zavolanou. „Antisemitské excesy otce Le Penové pomalu upadají v zapomnění, také mu je už 95 let. (…) Mladí lidé si to už nepamatují. A na tuto voličskou skupinu Marine podporou Izraele míří,“ domnívá se výzkumník s tím, že umírněnější fasáda RN straně také časem může najít nějakého politického spojence.