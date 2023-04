Nizozemsko umožní eutanazii i dětem do 12 let

V nizozemském Haagu vláda minulý týden rozšířila možnost podstoupit eutanazii i na děti ve věku od jednoho do dvanácti let. V zemi se o tom jednalo přes dva roky. Ročně by ji podle agentury ČTK mohlo podstoupit pět až deset dětí.

Foto: Envanto Ilustrační foto