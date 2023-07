ESA pošle vysloužilý satelit do vodního hrobu v Atlantiku

Evropská kosmická agentura (ESA) se pokusí poslat v pátek za pomoci unikátního manévru vysloužilý satelitu Aeolus do Atlantského oceánu. Sonda určená pro monitorování počasí z oběžné dráhy není uzpůsobena k návratu na Zemi. ESA ale hodlá využít to málo paliva, co satelitu zbylo, aby ho nasměrovala do vodního hrobu na bezpečném místě.

ESA se pokusí o manévr, kterým při návratu na Zemi nasměruje družici AeolusVideo: ESA