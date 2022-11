Dvě dívky na zastávce v Karlsruhe brutálně zkopaly a zmlátily třetí teenagerku

Jedna z pachatelek popadla napadenou za vlasy a druhá ji udeřila pěstí do obličeje. Pak jedna z útočnic vyskočila a oběť plnou silou kopla nohou do zadní části hlavy. To už se útočnici druhá spolupachatelka snaží trochu mírnit a křičí: „Přestaň, je nemocná“. Oběti se nakonec podaří utéct.