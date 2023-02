Doživotí nebo 20 let vězení. Rakouský soud trestal napomáhání k atentátu

Čtyři ze šesti mužů, kteří byli od loňského října souzeni za účast na teroristických útocích poslal soud na mnoho let do vězení. Dva dostali doživotí, třetí 20 let a čtvrtý 19 let. Ačkoliv se činu přímo neúčastnili, porota je shledala vinnými za napomáhání atentátníkovi, a to při obstarávání střelných zbraní a při plánování útoku, píše server deníku Kronen Zeitung.

Foto: Lisa Leutner, Reuters Pohled na soudní síň, kde se odehrával ostře sledovaný proces se šesti pomahači vídeňského atentátníka.

Článek Podle státního zástupce je role pomocníků jasná. První z obžalovaných třiadvacetiletý mladík odjel se střelcem na Slovensko, aby nakoupil munici do útočné pušky, což se nakonec nezdařilo. Druhý a třetí obžalovaný pomohli atentátníkovi vybrat cíl krveprolití, podporovali ho a povzbuzovali. Čtvrtý obžalovaný pomáhal s posledními přípravami v den činu, včetně nabíjení zbraní, které měl atentátník od pátého obžalovaného. Ten pachateli útoku Kujtimu Fejzulaiovi prodal kalašnikov a pistoli a náboje. Soud se o rozsudku radil neobvyklých 12 hodin. Právník Rudolf Mayer to za posledních 40 let zažil jen jednou, připomíná server Kronen Zeitung. Krátce po středeční 23. hodině se začínají vynášet rozsudky. Na vraždách se měli podílet ještě další dva muži, kteří pachateli pomáhali, soud je nicméně osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Agentura APA napsala, že je soud shledal vinnými ze šíření islamistické teroristické propagandy. Atentátník, dvacetiletý sympatizant organizace Islámský stát, rodilý Vídeňan s kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii Kujtim Fejzulai zastřelil v noci 2. listopadu 2020 v rakouské metropoli čtyři lidi a dalších 23 zranil. Většina z šesti mužů byl aktivními členy nejrůznějších extremistických diskusí na internetu. Útočník a jeden z obžalovaných byli již dříve odsouzeni za to, že se pokusili dostat do Sýrie, kde se chtěli připojit k ozbrojencům z Islámského státu. Oba byli propuštěni z vězení na konci roku 2019. Hacker získal a prodával data prakticky o všech občanech Rakouska Bezpečnost