Dobrá zpráva pro spotřebitele energií. Němečtí meteorologové očekávají mírnou zimu

Německá meteorologická služba (DWD) očekává mírnou zimu. Model pro období od prosince do února ukazuje, že by průměrná teplota měla být vyšší než dlouhodobý průměr. To by mohlo příznivě ovlivnit spotřebu plynu a dalších energetických statků.

Foto: Reuters Sníh v Německu.

Článek O výhledu ve čtvrtek informovala služba v tiskové zprávě. Na základě modelů DWD očekává, že průměrná teplota v prosinci, lednu a únoru nepoklesne pod dva stupně Celsia. To by byl nadprůměrný výsledek, protože dlouhodobý průměr za léta 1991 až 2020 činí 1,4 stupně. Mírnou zimu v Německu předpovídají také modely britských a francouzských meteorologů. Letošní zima by tak měla patřit mezi třetinu nejmírnějších v období 1991 až 2020. Model ale nevylučuje, že v některých obdobích teploty neklesnou výrazně pod průměr. Podle šéfa oddělení pro klima a životní prostředí DWD Tobiase Fuchse je prognóza „dobrou zprávu pro všechny spotřebitele energií". „Pokud je model správný, tak bude výsledkem to, že dokážeme ušetřit energie," uvedl Fuchs. Zimy v Německu jsou v posledních letech mírnější. Jak ukazují statistiky DWD, v zimní sezoně 2021/2022 dosáhla průměrná teplota 3,3 stupně Celsia. Naposledy klesla průměrná teplota pod nulu v zimě 2011/2012.