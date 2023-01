Další žena v čele Evropské komise? Socialisté zvažují finskou premiérku Marinovou

Liberální hodnoty spolu s tvrdým postojem vůči Rusku jsou považovány za „vítěznou kombinaci“, která by mohla přilákat podporu jak od jiných frakcí, tak od východních i západních členských států.

Ve Finsku se aktuálně rozbíhá kampaň před volbami do tamního parlamentu, konat se budou 2. dubna. Premiérka Marinová do klání vede své sociální demokraty, ke spekulacím ohledně Evropské komise se zatím nevyjádřila.

Předseda komise je volen na pětileté funkční období Evropským parlamentem po volbách do Evropského parlamentu. Ty nejbližší budou příští rok. Každý ze 27 členských států EU bude nominovat do komise svého zástupce. Současnou šéfkou unijní exekutivy je Němka Ursula von der Leyenová.

Podle serveru iRozhlas by měla z Čechů o funkci zájem trojice politiků STAN – a to ministr po evropské záležitosti Mikuláš Bek, ministr průmyslu Jozef Síkela a exposlanec Jan Farský. Piráti by údajně navrhli kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaju.