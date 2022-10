Další opilý řidič vyjel na Slovensku na chodník a srazil ženu s dětmi

Na Slovensku tak pokračuje série vážných dopravních nehod. V neděli večer v Bratislavě najel šedesátiletý řidič v rychlosti 110 kilometrů v hodině do zastávky městské hromadné dopravy a zabil pět lidí. Po nehodě mu policisté naměřili 1,6 promile. Za trestný čin všeobecného ohrožení mu nyní hrozí trest odnětí svobody na dvacet až pětadvacet let, případně doživotí. Policie oznámila, že sportovní funkcionář Dušan Dědeček, který svým vozem do zastávky narazil, spáchal za posledních jedenáct let 16 dopravních přestupků.