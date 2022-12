Čínští turisté se nadšeně rozjíždějí do světa, zatímco jim doma exploduje covidová bomba

Číňané, odříznutí tři roky od zbytku světa kvůli přísným koronavirovým opatřením, mohou opět začít cestovat, protože se mohou vracet zpět bez velkých komplikací. Doposud museli cestující po překročení čínských hranic strávit nejméně pět dní v přísné izolaci a pod dohledem na hotelovém pokoji a následně tři dny v domácí karanténě. Svého času byla karanténa stanovena dokonce na 21 dní. Od 8. ledna bude lidem přijíždějícím do země stačit negativní PCR test na covid-19.

Cestovní platforma Tongcheng zaznamenala 850procentní nárůst ve vyhledávání letů do zahraničí a desetinásobný nárůst v dotazech na víza, píše server straitstimes.com. Velká čínská on-line cestovní agentura Ctrip uvedla, že do půl hodiny po oznámení o chystaném otevření hranic vzrostlo vyhledávání populárních destinací desetinásobně.

„Příjezdy ze zahraničí do Číny mohou jen stoupat,“ řekl Mike Arnot, mluvčí společnosti Cirium pro server straitstimes.com. Velké světové letecké společnosti snížily v prosinci lety do Číny o více než 92 procent ve srovnání s prosincem 2019. Dopravci přestali během pandemie do Číny létat a podle Arnota „bude nějakou dobu trvat, než se jejich letové řády přestaví“.