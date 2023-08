Česko navštívili mladí lídři z Afriky. Věnují se ekologii či menstruační chudobě

„Mladí lidé jsou teď v Africe hlasitější než kdy jindy. Za 10 nebo 20 let se věci se začnou měnit,“ předvídá Olapoja Kolapo, jeden z účastníků projektu.

„V Nigérii je globální oteplování naprosto očividné, všichni to vědí. V komunitě, ze které pocházím, je obrovský problém v odlesňování kvůli uhlí. Nigerijce ovlivňuje také únik ropy,“ dodává. Podle jeho slov si změn všímají obzvlášť farmáři na úrodě. Špatná úroda pak přímo souvisí i s chudobou a kvalitou života Nigerijců.

Do Česka přijela i aktivistka Shakilar Ndambukiová z Keni. Podle jejích slov existuje v Africe mnoho dívek, které nemůžou chodit do školy, protože nemají finance na vložky ani jiné menstruační potřeby. Ty jsou velmi nedostupným zbožím.

Menstruační chudoba je téma, které zajímá také novináře Olapoju Kolapa. Ten je editorem nezávislého zpravodajského serveru The Cable. Ve svých článcích řeší hlavně společenské problémy v Nigérii. Právě jeho mapování situace dívek, které si nemůžou menstruační potřeby, měla za výsledek, že vláda snížila DPH na materiály, ze kterých se potřeby vyrábí.

„Jel jsem do různých koutů Nigérie a situace byla skoro všude stejná. Tisíce, ne-li více, dívek nechodí do školy, protože mají menstruaci. Některé používají papír, některé dokonce listy. To jsou šílené scénáře a dívky znevýhodňují,“ popisuje situaci v jeho zemi.