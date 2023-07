Facka pro Putina. Některé africké státy na summit do Ruska vůbec nedorazí, jiné pošlou náhradníky

Dvoudenní summit Rusko-Afrika v Petrohradě má na africké straně mnohem menší účast než si Moskva přála. Je to v důsledku odstoupení Ruska od tzv. obilné dohody umožňující bezpečný vývoz ukrajinských a ruských zemědělských produktů právě do afrických států, někteří mluví o „dýce do zad“.

Foto: Sputnik, Reuters Plán Vladimira Putina zavázat si africké státy zjevně nevychází. Ilustrační snímek

Článek Sedmnáct místo pětapadesáti. S tak nevlídnými počty se musí smířit ruský prezident Vladimir Putin, který doufal v co nejširší účast lídrů afrických zemí na summitu Rusko-Afrika v Petrohradě. Na dvoudenní akci, která začíná v druhém největším ruském městě ve čtvrtek, však dorazí jen sedmnáct hlav afrických zemí a ostatní se buď nezúčastní vůbec nebo pošlou jen nižší šarže. Pro ruskou diplomacii to znamená nevídaný políček a signál, že pozice mnohých států černého kontinentu vůči Rusku jako aktuálně válčící zemi se mění. Hlavním důvodem je podle všeho neochota Ruska prodloužit tzv. obilnou dohodu, která za zprostředkování OSN a Turecka umožňovala bezpečný vývoz především zemědělských produktů z Ukrajiny a Ruska. Velká část obilí a dalších komodit směřovala právě do chudých afrických zemí, z nichž mnohé jsou na dovozu existenčně závislé. Rusové začali v Černém moři patrolovat na námořních trasách do Oděsy Obilná dohoda ale z vůle Moskvy vypršela 17. července a Rusové od té doby intenzivně bombardují ukrajinskou přístavní infrastrukturu i sklady obilí. Navíc se objevují signály, že ruské válečné lodě zaujímají pozice na námořních trasách mezi Bosporem a ukrajinskými přístavy, aby obchodním lodím znemožnily tranzit. „Je to vina USA a Francie“ O tom, že účast na summitu bude menší než Rusové předpokládali, svědčí i nervózní vyjádření Putinova mluvčího Dmitrije Peskova. „Jde o bezprecedentní, nechutný nátlak ze strany USA, Francie a dalších západních zemí (…) Skrze svá diplomatická zastoupení se snaží na africké lídry vytvořit tlak, aby nepřijeli,“ citoval Peskova list The Guardian. Foto: Profimedia.cz Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa (vlevo) do Petrohradu dorazil, jednání s Vladimirem Putinem budou ale tentokrát o poznání obtížnější. Snímek je z Ramaphosovy červnové návštěvy v Rusku Podle serveru Deutsche Welle se většina afrických států před začátkem summitu komentářů zdržela, výjimkou je vysoký úředník keňského ministerstva zahraničních věcí Korir Sing'Oei. Ten ruské odstoupení od obilné dohody označil za „ránu dýkou do zad“. Prezident Keni William Ruto na poslední chvíli účast na summitu odvolal s tím, že zájmy jeho země bude hájit delegace Africké unie. K podobnému kroku přistoupila také Nigérie, nejlidnatější africký stát. Plány na navýšení obchodu nevyšly Malé nadšení řady afrických zemí pro spolupráci s Ruskem může pramenit i z toho, že Moskvou slibované razantní zvýšení obchodní výměny a ruských investic v Africe se nekoná. Na prvním rusko-africkém summitu v Soči na podzim 2019 totiž Putin slíbil navýšení vzájemného obchodu na úroveň 40 miliard dolarů, skutečnost je však sotva poloviční. A ruské investice v Africe daleko zaostávají za těmi americkými či čínskými. „Většina afrických států ve skutečnosti je proti ruské invazi, jen se jim nelíbí morální imperativ, který kolem války na Ukrajině vytvořil Západ,“ cituje Deutsche Welle Amaku Ankua, ředitele africké sekce konzultační společnosti Eurasia Group. Podle odborníka však západní státy musí brát v úvahu fakt, že v řadě afrických zemí stále přetrvává pocit vděku Sovětskému svazu (a Rusku jako de facto nástupnickému státu) za podporu v boji za dekolonizaci. Testem „loajality“ afrických zemí vůči Moskvě bude některé z příštích jednání v OSN týkající se ruské invaze. Při hlasování v březnu 2022 o rezoluci ES-11/1, odsuzující ruský vpád na Ukrajinu, se některé významné africké státy jako Alžírsko, Etiopie či Jihoafrická republika hlasování zdržely, Eritrea byla proti. Rusko pokračovalo v náletech na obilí. U Dunaje zasáhlo další sklad