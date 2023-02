Budeme odpalovat čím dál víc raket, hrozí sestra severokorejského diktátora

V sobotu Severní Korea podle vyjádření své tiskové agentury KCNA otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů. Údaje z testu ukazují, že zbraň by teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, napsala agentura AP.