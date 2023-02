KLDR otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15

Podle KLDR raketa po necelých 67 minutách dopadla do předem určené oblasti ve vodách mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Tokio již v sobotu uvedlo, že střela dopadla do jeho výlučné ekonomické zóny západně od jeho pobřeží.

V pátek KLDR pohrozila „bezprecedentně“ tvrdou reakcí, pokud Jižní Korea a Spojené státy uskuteční plánovanou sérii vojenských cvičení. První cvičení by se měla uskutečnit příští týden a další by měla následovat v dalších týdnech a měsících. Už dnes ovšem USA a Jižní Korea uspořádaly cvičení letectva, do kterého se zapojil i amerických strategický bombardér, uvedla jihokorejská armáda. Podle několika zdrojů agentury Reuters by se dnes odpoledne mělo v reakci na severokorejský test rakety Hwasong-15 uskutečnit také společné cvičení letectva USA a Japonska. Podmínkou je, že to dovolí počasí.