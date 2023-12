Útoky omezily lodní dopravu v Rudém moři, Maersk tudy už nepopluje

„Po nejnovějším incidentu, jenž se týkal lodi Maersk Gibraltar, kterou střela těsně minula, a dalším dnešním útoku na jinou kontejnerovou loď, jsme instruovali všechny lodě společnosti Maersk v oblasti, které mají plout přes průliv Báb al-Mandab, aby přerušily svou cestu, dokud nedostanou další informace,“ uvedl mluvčí dánské firmy Maersk.

V e-mailu pro CNBC uvedl přepravce, že útoky na obchodní lodě v oblasti významnou měrou ohrožují bezpečnost lodí tudy plujících. Dodal, že bezpečnost zaměstnanců má nejvyšší prioritu. Další podrobnosti zveřejní Maersk v následujících dnech. Maersk je druhou největší firmou na světě zajišťující kontejnerovou přepravu, zajišťuje 14,8 procenta námořního obchodu na světě.

Hapag-Lloyd, jenž zajišťuje asi sedm procent kontejnerové přepravy po moři, napsal CNBC, že „pozastavil veškerou kontejnerovou přepravu přes Rudé moře až do pondělí. Pak bude následovat další rozhodnutí pro následující období.“

Foto: David Ryneš, Mapy.cz Průliv Bab al-Mandab

Izraelská společnost ZIM už všechny své plavby přes Rudé moře do Indického oceánu odklonila kolem Mysu dobré naděje, protože hlavním terčem útoků jemenských Húsíů podporovaných Íránem jsou lodě spojené s Izraelem, napsal list The Times of Israel.

Húsíové tvrdí, že útoky na ně jsou příspěvkem k „boji Palestinců za svobodu“ . Od začátku války Izraele s Hamásem už bylo v průlivu Báb al-Mandab napadeno Húsíi 13 lodí, přičemž jedna byla unesena. V pátek se terči útoků staly MSC Palatium III a Al-Jasrah.

„Jemenské ozbrojené síly potvrzují, že budou pokračovat v tom, aby zabránily všem lodím mířícím do izraelských přístavů plout (přes Rudé moře), dokud se nedodá jídlo a zdravotnický materiál, který potřebují naši nezlomní bratři v Pásmu Gazy,“ pohrozil v pátek mluvčí Húsíů brigádní generál Jahjá Sarí.

Klíčová trasa

Suezským průplavem, do něhož se je možné dostat z jihovýchodní Asie, Dálného východu a východní Afriky jedině přes Rudé moře, prochází asi 12 procent světového obchodu a 30 procent kontejnerové přepravy.

Pokud by lodě musely plout okolo celé Afriky, cesta z Asie do Evropy by se protáhla na čtyři týdny ze současných dvou, když plují z Asie do Evropy přes Suezský průplav. To by vedlo nejen ke zpoždění dodávek, ale i ke zvýšení ceny přepravy. Na delší trase se spotřebuje více paliva, delší dobu se musí platit posádka i nájem za pronájem lodního prostoru.

Jak velký problém by znamenalo odstoupení od použití průplavu, se ukázalo v březnu 2021, kdy ho zablokovala na šest dní loď Ever Given.