Unesená Izraelka se objevila na videu. Další žena v zajetí zřejmě porodila, uvádí armáda

Začátkem tohoto měsíce vyjádřila Noina matka Adi své obavy o to, jak se její dceři v zajetí daří. „Mohla by být bez brýlí. Obávám se, že by jí mohli ublížit. Je jí teprve 19 let, co se stalo? Jako matka cítím, že je naživu, ale volá o pomoc,“ uvedla tehdy.