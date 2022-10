Stažení ruských vojáků a zbraní ze Sýrie může rozhoupat Izrael k podpoře Ukrajiny

Zesílená ruská podpora od roku 2015 syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi pomohla zvrátit občanskou válku na svou stranu, výrazně mu pomohla v pomoci s rebely i džihádisty Islámského státu. Po stažení části ruských sil by tak mohl být Asad oslaben.

Izraelské letectvo sice pravidelně podniká nálety na syrské území ve snaze znemožnit upevnění pozic s Asadovým režimem spřátelených íránských milic v Sýrii, rozsáhlejším operacím ale bránily obavy z ruských protileteckých systémů S-300. Pokud by se prokázalo, že byly z oblasti staženy (podle tří zdrojů NYT se tak skutečně stalo), mohly by operace zintenzivnit, a navíc to otevírá cestu k izraelské podpoře Ukrajině. Debatu o ní rozvířily zprávy o dodávkách íránských dronů Rusku, které sice Teherán popírá, ale zprávy z bojiště o jejich nasazení svědčí.