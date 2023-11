Příměří v Pásmu Gazy potvrdily obě strany, klid zbraní má trvat čtyři dny

Izraelská vláda ve středu nad ránem schválila dohodu o čtyřdenním příměří ve válce s radikálním hnutím Hamás výměnou za propuštění zhruba 50 rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izrael je ochoten prodlužovat příměří vždy o jeden den za každých deset dalších propuštěných rukojmích. Podle listu Haarec by se mělo na svobodu v první vlně dostat 30 dětí, osm matek a 12 dalších žen. Dohodu, která umožní také osvobození 150 vězněných palestinských žen a dětí, krátce poté přivítal Hamás.

Katarské ministerstvo zahraničí uvedlo, že termín začátku příměří by měl být znám do 24 hodin. Katar byl hlavním prostředníkem jednání o klidu zbraní, angažovaly se také USA a Egypt.

Izraelská vláda nebyla v podpoře příměří jednotná a debatovala o dohodě více než šest hodin; židovský stát se totiž obává, že delší klid zbraní by dal Hamásu šanci k přeskupení sil či možnému dalšímu útoku. Premiér Benjamin Netanjahu podle zdrojů tamních médií na úvod jednání zdůraznil, že příměří neznamená konec války. Tu prý Izrael nezastaví, dokud Hamás nezničí.

„Izraelská vláda, armáda a bezpečnostní složky budou pokračovat ve válce až do propuštění všech unesených, dokončení eliminace Hamásu a zabezpečení toho, aby Gaza znovu nepředstavovala bezpečnostní hrozbu pro izraelský stát,“ uvedl úřad izraelské vlády v prohlášení po jednání. Podle listu The Times of Israel nakonec dohodu podpořila drtivá většina z 38 členů kabinetu, proti byli jen ti za krajně pravicovou stranu Židovská síla.