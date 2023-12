Hamás má obrovský rozpočet. Kde bere tolik peněz?

Platby od ní nejsou úplně pravidelné kvůli špatným vzájemným vztahům mezi Palestinskou samosprávou a Hamásem, ale taky kvůli vlivu Izraele na rozpočet Palestinské samosprávy a kvůli Palestincům pracujícím v Izraeli. Izrael je přesvědčen, že značná část těchto peněz by mohla jít vojenskému křídlu, uvedl Ha´arec .

Druhým největším zdrojem jsou příjmy z daní, které se pohybují mezi 350 a 400 miliony dolarů za rok, což je nějakých 16 procent. Hamás sice nemá tak sofistikovaný výběr daní, jako zavedené a uznávané země, ale daněno je veškeré zboží dovážené do Pásma nebo podnikání. V této souvislosti je potřeba připomenout, že velkou část příjmů teroristického Islámského státu také tvořily právě daně.

Skoro stejný objem peněz dostává Hamás z Kataru. Jejich množství během let stoupalo kvůli tomu, že platby Palestinské samosprávy, z níž se platí řada úředníků, jsou nepravidelné.

Katar do Pásma posílá každý měsíc 30 milionů dolarů v hotovosti, tedy nějakých 360 milionů ročně, a míní v tom pokračovat, jak řekl CNN katarský ministr pro zahraniční záležitosti Muhammad bin Abdal Azíz Chulaji: „Naším závazkem je pokračující pomoc a podpora našich bratří a sester v Palestině. Budeme to dál dělat systematicky, jako jsme to dělali dosud.“