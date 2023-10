Nepřítel kam se podíváš. Izrael čelí vyhrůžkám ze všech stran

„Nelegální sionistický projekt za to těžce zaplatí“, „Zastavte vraždění v Gaze, nebo bude zle“, případně „Pod pláštíkem krize chtějí sionisté urvat další palestinskou půdu“. To je jen malý výběr z dlouhé řady nevraživých výroků, které padly z úst představitelů nejen muslimských států na adresu Izraele v posledních dnech.

Relativně mírně, alespoň zatím, naopak zareagovala Saúdská Arábie, regionální mocnost Blízkého východu. Bohaté království „pouze“ pozastavilo opatrné námluvy s Izraelem, o kterých se soudilo, že by mohly časem vést k normalizaci vztahů se židovským státem podobně jako se to v nedávné minulosti stalo v případě Bahrajnu, Maroka, Spojených arabských emirátů a Súdánu.

Pokud by ovšem Saúdská Arábie z rozhovorů vycouvala nadobro, byla by to pro Izrael obří diplomatická prohra - byť v celé věci zůstávalo ještě mnoho neznámých a Rijád dával otevřeně najevo, že podmínkou normalizace je „vyřešení“ Palestiny.

Je jisté, že pokud by izraelská armáda vstoupila do Pásma Gazy – což by nevyhnutelně přineslo další velké množství civilních obětí – rétorika nepřátel Izraele by ještě přitvrdila a i s ohledem na jejich domácí veřejné mínění, které už teď o sobě každodenně dává vědět masovými protiizraelskými demonstracemi, by možná nezůstalo jen u slov. Nejspíš proto politické špičky Izraele se začátkem operace zatím váhají, ačkoliv oficiálně se to zdůvodňovalo nepříznivým počasím. Dalším důvodem může být snaha zabezpečit si nejprve severní hranici, odkud hrozí vojenskými akcemi libanonské militantní hnutí Hizballáh.