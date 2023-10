Jen první den války připravil Izrael o 17,5 miliardy

Podle jiného citovaného úředníka jde zatím pouze o dohady. „Byly vypáleny celé komunity. Některé z nich bude nutné znovu vybudovat. Mnoho staveb by mělo být zbouráno. Stovky aut a infrastruktura, to vše shořelo na popel,“ uvedl s tím, že mnohá pole nepůjde dlouho osít, což povede ke ztrátě příjmů v zemědělství.

Pokud by válka trvala týdny, škody na HDP by byly větší než během druhé libanonské války v roce 2006, protože statisíce pracovníků povolaných do záloh by chyběly v zaměstnání, vypočítali rovněž úředníci. Propad by mohl činit 1 až 2 procenta.