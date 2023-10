Izraelský levicový historik cupuje západní levici za podporu Hamásu

Harari při návštěvě Londýna vysvětlil listu The Guardian , proč to udělal. Byl „šokován, když slyšel některé reakce, které nejen nedosuzovaly Hamás, ale svalovaly veškerou odpovědnost na Izrael“ a když viděl „absenci solidarity ohledně hrozných útoků na izraelské civilisty“.

Po tímto prohlášením je podepsán i známý izraelský spisovatel David Grossman, jehož knihy Viz LÁSKA, Mít s kým běžet a Přijde kůň do baru byly přeložené i do češtiny.

Harari současně odmítl jako nepřijatelnou myšlenku, že by Izrael měl zničit Gazu: „Situace palestinského obyvatelstva je hrozná, ale minimálně je jasné, že Izrael nemá v úmyslu zabít co nejvíce civilistů. To není to, co udělal Asadův režim v Homsu a Aleppu. Řešení však přijde, až bude nejen Hamás odzbrojen, ale palestinský lid bude mít nějakou alternativní budoucnost.“