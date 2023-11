Izrael nasazuje do tunelů proti Hamásu psy, svou smrtí zachraňují vojáky

Armádní psi šli do boje proti nepříteli hned 7. října, jen pár hodin poté, co teroristé z Hamásu zaútočili na jižní Izrael a zavraždili tam 1200 lidí a dalších 239 jako rukojmí zavlekli do Pásma Gazy. Mezi prvními byl Nero, který se společně se svým psovodem připojil k elitní jednotce izraelských mariňáků Šajetet 13.