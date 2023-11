Írán podporuje Palestince, ale do války se mu nechce

Ministr zahraničí Hosejn Amirabdolláhián se ve středu v katarském hlavním městě Dauhá sešel nejen s šéfem Hamásu Ismaílem Haníjou, ale také s vládnoucím emírem šajchem Tamínem bin Hamad Sánim. Pak odletěl do Ankary, kde jednal se svým protějškem Hakanem Fidanem, uvedl izraelský list Ha´arec . Obě země podporují Hamás, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ho dokonce označuje za bojovníky za svobodu.

Saudové a Turci mu současně předali americká varování, aby se Írán nezapojoval do války mezi Izraelem a Hámásem v Pásmu Gazy, což zatím přímo Teherán neudělal. Doma však Amirabdolláhián čelí tlaku radikálů, kteří chtějí, aby Írán otevřeněji podpořil Palestince a „zaútočil na povýšeneckou aroganci sionistů a Spojených států“. Umírněnější íránské skupiny zase mají obavy z kroků, která by mohly zhoršit postavení Teheránu v jednáních se Saúdy a Západě.

Ha´arec jeho úkol shrnul krátce - má dosáhnout toho, aby i Írán získal své sousto a mohl ho sníst. Aniž by za to platil. Za každou cenu se přitom míní vyhnout válce se Spojenými státy.

Na tenkém laně tak balancuje nejen ministr a íránské vedení, ale také na něj navázaný Hizballáh. Jeho vůdce Hassan Nasralláh má v pátek odpoledne promluvit, což se očekává s napětím. Hizballáh se dosud do války nezapojil, i když sám jednu s Izraelem v roce 2006 vedl. Pár raket, co vypálil, bylo spíše symbolických. Není jasné, zda Nasralláh bouchne do stolu, takže bude Izrael čelit válce na dvou frontách, nebo bude obhajovat stávající postup Hizballáhu jako podstatnou pomoc Palestincům. Bude muset reagovat na kritická slova šéfů Hamásu, že od svého partnera v hnutí islámského odporu čekali více.