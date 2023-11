Hamás propustil dalších dvanáct rukojmí z Pásma Gazy

– Tel Aviv / Pásmo Gazy ČTK

Od začátku platnosti příměří Hamás propustil celkem již asi osmdesát rukojmí unesených do Pásma Gazy při útoku na Izrael dne 7. října. Klid zbraní zprostředkovaný pod patronací Kataru by měl trvat nejméně do čtvrtečního rána.

Foto: Al-qassam Brigades, Military Win, Reuters Ozbrojenci Hamásu předávají rukojmí členům Mezinárodního výboru Červeného kříže.