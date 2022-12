Atentát na ruského představitele ve Středoafrické republice: Je vážně zraněný

K útoku došlo poté, co ve čtvrtek odešli poslední francouzští vojáci rozmístění ve Středoafrické republice. O jejich stažení rozhodla Paříž tváří v tvář rostoucí roli Wagnerovy skupiny v zemi, kterou od roku 2013 zmítá občanská válka a která je v centru moskevské strategie posílení ruského vlivu v Africe. Rusko se již několik let snaží posílit svůj vliv na africkém kontinentu, zejména nasazením svých polovojenských jednotek, poznamenala AFP.

Tvrdí, že než ztratil vědomí, si Sytyj přečetl poznámku u balíčku, která zněla: „Je to pro vás, jménem všech Francouzů. Rusové, vypadněte z Afriky.“ Dříve prý Sytyj dostal výhrůžku z Toga, že příště obdrží v balíčku uříznutou hlavu svého syna, který žije ve Francii. Právě pod vlivem obav o potomka Sytyj navzdory všem bezpečnostním pravidlům dnešní balíček otevřel.

Vůdce Wagnerovy vůdce, který řadu let popíral, že žoldnéře vede, než to nedávno uznal, neposkytl žádný důkaz pro svá tvrzení. AFP nebyla s to obsah jeho prohlášení potvrdit.