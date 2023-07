Nejprve pojďme vydláždit Turecku cestu do EU. Ankara si dává podmínky ohledně Švédska v NATO

„Turecko čeká přede dveřmi Evropské unie přes 50 let a téměř všechny členské země NATO jsou teď členy Unie. Obracím se na tyto země, které nechaly Turecko čekat. Nejprve pojďme vydláždit Turecku cestu do Evropské unie, poté můžeme otevřít cestu Švédsku do NATO,“ citovala Erdogana agentura AP.