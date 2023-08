Začátečník a zaplacení korupčníci. Prezidentská debata republikánů byla i bez Trumpa plná urážek

Debatu, kterou v noci na čtvrtek středoevropského času odvysílala televize Fox News, byla navzdory neúčasti exprezidenta Donalda Trumpa plná osobních invektiv a urážek. Teprve osmatřicetiletý Ramaswamy, který dosud neměl s politikou žádné zkušenosti, se ale podle analýzy deníku The New York Times nenechal rozhodit slovními ataky oponentů, kteří jej mimo jiné nazvali „začátečníkem“, a dokázal si pro sebe získat nejvíce televizního času a místy přešel do protiútoků. „Všichni jste zaplacení a ovlivnění,“ označil své politicky etablované protivníky.

Ostatní republikánské kandidáty Trump mimo jiné označil na nuly, které by vůbec neměly kandidovat. Bývalý guvernér Arkansasu Asa Hutchinson je podle exprezidenta „hnusný člověk“. Demokraté se podle Trumpa chovají jako „divoká zvěř (…) Jsou to skutečně zvrácení lidé.“

Trumpovým preferencím dosud neuškodil ani stále narůstající počet kriminálních obvinění, kterým čelí. V tom posledním ho úřady v Georgii viní z nelegálních zásahů do prezidentských voleb. Trump by se měl vydat policii ve věznici v Atlantě během čtvrtka.

Tématu se dotkl v rozhovoru s Carlsonem i Trump. Podle něj by v případě, že by v roce 2020 mandát obhájil on, „k žádné válce nedošlo“, a probíhající konflikt by „mohl být velice snadno ukončen“.