V nové bariéře v Rio Grande našli tělo mrtvého člověka

Počty migrantů, zejména ze středoamerických zemí jakou jsou Guatemala, Honduras či Salvador, kteří přecházejí z Mexika do USA, kulminovaly okolo března loňského roku. Tehdy američtí pohraničníci hlásili až 7100 pokusů o překonání hranice denně. Nyní je to podstatně méně, okolo 3360 denně, informoval nedávno s odvoláním na americké úřady list New York Times.