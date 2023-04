Trump zažaloval svého bývalého právníka Cohena o téměř 11 miliard

Od chvíle, kdy Trump nastoupil v roce 2017 do úřadu, pracoval Cohen jako jeho osobní právník. Uvedl, že tehdy by „udělal všechno“, aby prezidenta ochránil.

Jeho postoj se ale do roku 2019, kdy svědčil před výborem Kongresu, dramaticky změnil. „Stydím se, protože vím, co je pan Trump zač,“ řekl tehdy. „Je to rasista. Je to podvodník,“ dodal.