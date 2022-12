Summit o přírodě: zrodila se dohoda

To je stěžejní závěr 15. zasedání konference smluvních stran (COP15) Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v kanadském Montrealu, na němž se v noci na pondělí o půl třetí ráno dohodli účastníci z téměř 200 zemí.

„Je to skvělá dohoda. Aby ji signatáři skutečně v praxi naplnili, musejí mimo jiné snížit používání pesticidů a vysoce nebezpečných chemických látek alespoň o polovinu a omezit znečištění prostředí umělými hmotami,“ podotkl Justin Trudeau, kanadský premiér.

Nakonec se účastníci shodli, že bohaté země by měly do roku 2025 poskytovat „nejméně 20 miliard dolarů (457,2 mld. korun) ročně a do roku 2030 nejméně 30 miliard dolarů (685,8 mld. korun) ročně“, což je zatím asi dvakrát až třikrát více, než je tomu dnes.