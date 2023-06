Šance Ukrajiny získat od USA rakety s delším doletem vzrostla. Díky vzpouře Prigožina, píše WSJ

Střely ATACMS vypalované z ukrajinských pozic by byly schopné ničit cíle v ruském týlu včetně velitelských stanovišť a efektivně přerušovat ruské zásobovací trasy. Rusy by to zřejmě donutilo změnit logistiku v týlu a zásobování jednotek v první linii by se výrazně zkomplikovalo. V dosahu střel ATACMS by se ocitl i celý Ruskem okupovaný poloostrov Krym.