Řidiči zaplatí za vjezd na Manhattan 23 dolarů

Jako první město v USA se New York rozhodl zpoplatnit vjezd automobilů do centra, konkrétně na Manhattan, vjezd přijde až na 23 dolarů. Výnosy z mýta půjdou výhradně do nových projektů rozšiřujících městskou hromadnou dopravu.

Foto: Profimedia.cz Takhle plné aut by ulice na Manhattanu už brzy být neměly. Snímek je z čínské čtvrti

Dvacet tři dolary (asi 500 korun) ve špičce, sedmnáct dolarů (asi 370 korun) po zbytek dne. Tolik by měli zaplatit řidiči automobilů, pokud budou chtít vjet na newyorský Manhattan. Podle listu New York Times se podařilo dosáhnout klíčové dohody s federálními úřady a spuštění automobilového mýta - prvního projektu svého druhu v celých USA - už nic nestojí v cestě. Mýto by mělo být zavedeno do konce tohoto roku. „Zavedení mýta omezí dopravní zácpy, zvýší kvalitu vzduchu a pomůže financovat budoucí projekty hromadné dopravy," řekla New York Times demokratická guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Odhaduje se, že newyorskému dopravnímu podniku (M. T. A.) přinese výběr mýta ročně částku kolem miliardy dolarů (asi 22 miliard korun). Plány na zavedení mýta v centrální části největšího amerického města existují již dlouho, bylo však třeba systém sladit s federálními zákony. A také zlomit odpor politiků ze státu New Jersey, jehož území s Manhattanem přímo sousedí. Proti byli i taxikáři a řidiči, kteří jezdí pro služby typu Uber - s nimi se nyní ještě dojednávají detaily ohledně maximální denní platby mýta. Z evropských měst vybírají poplatek za vjezd do města například Londýn (přes den se platí 15 liber, tj. asi 410 korun) či Stockholm, řada dalších velkých měst jako Paříž radikálně omezila vjezd automobilů do centra jinými způsoby. V Praze schválila minulá politická reprezentace pod tehdejším primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti, ve funkci 2018 až 2023) dokument, podle kterého se jako jedno z opatření ke zlepšení ovzduší v hlavním městě má zavést i mýtné. Hřib je nyní radním pro dopravu a vjezd do historického centra pro nerezidenty by měl být podle něj zpoplatněn od příštího roku. Podrobnosti zatím nejsou známy.