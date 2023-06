Obvinění proti Trumpovi jsou velmi vážná, přiznávají někteří republikáni

„Poté, co jsem si přečetl obžalobu, jsou to velmi vážná obvinění,“ řekl Pence, který oficiálně vstoupil do prezidentské kampaně minulý týden. „Nemůžu hájit to, co je tam uvedené. Ale pan prezident má právo na soud… a nechci hodnotit, dokud nebude mít šanci reagovat,“ pokračoval.