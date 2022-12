Národní archiv USA zveřejnil 13 000 dokumentů ohledně atentátu na Kennedyho

Národní archiv oznámil na Twitteru, že zveřejnil bezmála 13 000 dokumentů, jež se týkají atentátu na Kennedyho. Národní archiv zveřejňuje dokumenty průběžně na základě zákona z roku 1992, který mu to nařizuje. Zhruba 1500 dokumentů instituce zveřejnila už loni, jednalo se především o tajné telegramy nebo různá interní sdělení. Další dokumenty byly zveřejněny v roce 2017 za prezidenta Donalda Trumpa.

Podle agentury Reuters se neočekává, že by mezi zveřejněnými záznamy byl dokument, který by vyvolal nějakou senzaci. Podle deníku The Washington Post podstatná část ve čtvrtek zveřejněných dokumentů patřila Ústřední zpravodajské službě (CIA) a mapovala například pohyb Leea Harveye Oswalda, který je považován za strůjce atentátu.