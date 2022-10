Při kubánské krizi byl svět nejblíž jaderné válce

Pro Kennedyho to bylo nepříjemné probuzení, ale nešlo o úplnou novinu. Ředitel CIA John A. McCone už 10. srpna psal Kennedymu, že Sověti zřejmě plánují vybudovat základny svých balistických raket na Kubě. Pozemní pozorovatelé viděli na Kubě rozmístěné stíhačky MiG-21 i proudové bombardéry Il-28 a špionážní letoun U-2 odhalil na Kubě základny střel země vzduch S-75 Dvina (v kódu NATO SA-2).

Trochu to připomíná postup před útokem na Ukrajinu. Agentura TASS 11. září napsala, že Sovětský svaz nemá žádný zájem rozmístit na Kubě jaderné rakety. Zároveň však varoval, že jakýkoli útok na sovětské lodě s pomocí mířící na Kubu bude brán jako vyhlášení války. Ty tam 16. září přivezly další rakety R-12.

Kennedy svolal členy bezpečnostní rady a pět dalších poradců. Americké vedení řešilo možnou reakci, Spojený štáb všech složek amerických ozbrojených sil dospěl k závěru, že jedinou možností je invaze na Kubu. Generálové byli přesvědčeni, že se ji Sověti nepokusí zastavit. Kennedy se však bál, že by Sověti na oplátku obsadili Berlín.

Protože se Kennedy bál sovětské okupace Berlína, na setkání s členy EXCOMM se 21. října rozhodoval mezi dvěma možnostmi - útoky na odpalovací zařízení a úplnou námořní blokádu Kuby. McNamara byl pro blokádu, které se ovšem neříkalo blokáda, protože blokáda by automaticky znamenala vyhlášení války, ale karanténa. Účelem bylo bránit v dalších dodávkách zbraní na Kubu, ale nevojenský materiál včetně paliv se mohl dodávat.

Kennedy se 22. října sešel s vedením Kongresu, jemuž blokáda nestačila. Američtí zástupci současně informovali kanadské a britské premiéry Johna Diefenbakera a Harolda Macmillana, západoněmeckého kancléře Konrada Adenauera i francouzského prezidenta Charlese de Gaulla a generálního tajemníka Organizace amerických států Josého Antonia Moru o situaci, o fotografiích odpalovacích zařízení a americké odpovědi v podobě blokády. Všichni ji podpořili. Aby operace získala větší legitimitu, zapojily se do ní i další americké státy, včetně argentinských a venezuelských torpédoborců a menších lodí z dalších zemí. O americké karanténní akci současně informoval Chruščova americký velvyslanec v SSSR Foy D. Kohler.

V sedm večer amerického času Kennedy pronesl projev: „Politikou této země je považovat jakoukoli jadernou střelu vypálenou z Kuby proti jakékoli země na západní polokouli za útok Sovětského svazu na USA.“ Dodal, že takový útok by si vyžádal náležitou odvetu proti SSSR. Pak oznámil reakci Washingtonu: „Aby se zastavilo toto ofenzivní budování (odpalovacích zařízení), byla zahájena přísná karanténa na dodávky jakéhokoli útočného vojenského vybavení na Kubu. Všechny lodě všech typů směřující na Kubu z jakékoli země nebo přístavu budou vráceny, pokud se v nákladu zjistí útočné zbraně. “ Dodal, že na rozdíl od sovětské blokády Berlína v roce 1948 nebude bráněno dodávkám základních životních prostředků.

Na vyhlášení blokády zareagoval 24. října Nikita Chruščov, který poslal Kennedymu telegram. Varoval v něm, že takovéto pirátství, jak čin označil, by mohlo vést k válce. „Pokud zvážíte současnou situaci s chladnou hlavou, pochopíte, že Sovětský svaz si nemůže dovolit přijmout despotické požadavky USA.“ Blokádu označil za akt agrese.

Kennedy na Chruščovům telegram odpověděl po půlnoci. Uvedl, že Spojené státy byly nuceny jednat poté, co dostaly opakovaná ujištění, že na Kubě nejsou žádné balistické rakety, což se ukázalo jako nepravdivé. Jejich rozmístění „vyžaduje reakci, kterou jsem oznámil. Doufám, že vaše vláda podnikne nutné kroky umožňující obnovení předchozí situace.“

Situace se dále eskalovala. Ráno 25. října se lodě USS Essex a USS Gearing pokusily stíhat tanker Bucharest. Večer byla zastavena libanonská nákladní loď Marucia. Poté, co se ukázalo, že neveze zbraně, mohla pokračovat.

Týž den se konala krizová schůze Rady bezpečnosti OSN. Americký zástupce Adlai Stevenson na ní oznámil, že na Kubě jsou sovětské rakety, což doložil fotografiemi a chtěl po sovětském zástupci Valerianu Zorinovi, aby to přiznal. Zorin to odmítl.

Fidel Castro s Nikitou Chruščovem (vpravo) při rozhovoru na počátku šedesátých let

Do pohotovosti byly uvedeny americké strategické síly. V aktuální pohotovosti byla osmina ze 1436 strategických bombardérů a 146 mezikontinentálních balistických raket. Stovka bombardérů B-52 byla neustále ve vzduchu u míst, odkud mohly napadnout Sovětský svaz. Střední bombardéry B-47 byly rozptýleny na menší letiště a připraveny vzlétnout do 15 minut. K zásahu proti ruským strategickým silám bylo připraveny americké záchytné stíhačky včetně dvoumachových strojů F-106 Delta Dart, F-101B Voodoo a F102 vyzbrojených protiletadlovými raketami s jadernou hlavicí AIR-2 Genie, určenou k ničení nepřátelských bombardérů. Přes 500 taktických bojových letadel bylo v hodinové hotovosti. Kennedy také schválil vyzbrojení letadel NATO v Evropě jadernými zbraněmi. Právě ty měly jako první zaútočit v případě války na SSSR.

Britská tajná služba GCHQ ale v odposleších zaznamenala, že sovětská nákladní loď Kislovodsk nepokračuje v cestě a vrací se do Baltu. Další den se začaly vracet další lodě. Moskva však nepodnikala žádné kroky, které by naznačovaly stažení raket. Kennedy proto informoval 26. října EXCOMM, že vidí jedinou možnost, jak odstranit hrozbu, kterou představovaly sovětské balistické rakety na Kubě. Tou podle něj byla invaze. Protože její příprava zabere čas, souhlasil s pokračováním diplomatického i vojenského tlaku. Nařídil zvýšit počet průzkumných letů nad ostrovem v nízkých výškách ze dvou denně na jeden za dvě hodiny, které prováděly průzkumné námořní letouny RF-8A Crusader. Kennedy se netajil se svými plány, aby zvýšil tlak na Sověty. Je možné, že právě strach z invaze nakonec vedl k ochotě Nikity Chruščova přistoupit na kompromis.

Odpoledne 26. října poobědval novinář John A. Scali z ABC News s ruským agentem KGB Aleksandrem Fominem, který ho požádal o schůzku. Fomin podotkl, že se zdá, že vypukne válka. Požádal Scaliho, aby použil své kontakty na vysoce postavené přátele z ministerstva zahraničí a zeptal se jich, jestli by měly Spojené státy zájem o diplomatické řešení. Uvedl, že případná dohoda by zahrnovala stažení raket pod dozorem OSN a veřejné prohlášení Fidela Castra, že by příště už neakceptoval rozmístění tohoto typu zbraní na svém území výměnou za slib, že se USA nevylodí na Kubě.