Lavrov i Zelenskyj se zřejmě oba zúčastní Rady bezpečnosti OSN

Ukrajinský prezident je do New Yorku oficiálně pozván na Valné shromáždění OSN, které se v New Yorku koná od pondělí do pátku. Podle agentury Bloomberg by ale měl vystoupit i na otevřené rozpravě Rady bezpečnosti. Ve čtvrtek by se měl navíc setkat s americkým prezidentem Joe Bidenem a vystoupit v Kongresu.