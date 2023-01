Kosil lidi jako figurky. New York soudí nejhorší teror od 11. září

Obžalovaný neztratil nic ze svého přesvědčení, že měl náboženskou povinnost zabít co nejvíc nevěřících. „A jak tu dnes sedíme, stále tomu věří. Nadále nepochybuje o tom, že je stále vojákem IS a že to byla boží vůle, aby udělal to, co udělal,“ řekl podle CNN David Patton, jeho soudem jmenovaný obhájce, v pondělí, první den procesu.

„Udělal to, protože se ponořil do světa zpráv ISIS na internetu a v sociálních médiích v chatovacích skupinách, hodin a hodin audio a videomateriálů a dalších pokladů. A nabyl přesvědčení, že je pro něj náboženskou povinností spáchat mučednický útok,“ dodal Patton.

Teror na Manhattanu: Studenti si mysleli, že je to halloweenský žert Amerika

Saipov se u federálního soudu přiznal k 28 bodům obžaloby, včetně osmi vražd, 18 pokusů o vraždu a dalších obvinění z terorismu v souvislosti s nejsmrtelnějším teroristickým útokem v New Yorku od 11. září 2001, kdy al-Kajdá navedla letadla do obou věží Světového obchodního centra.

Chlubil se a usmíval

Obžalovaný 31. října 2017 najatým pick-upem najížděl do lidí na cyklostezce West Side, až po více než kilometru zastavil a vrazil do školního autobusu. Saipov se poté pokusil utéct a zastavil ho až policista, který ho střelil do břicha. „Kosil lidi jako figurky,“ řekla tehdy svědkyně Abigail Parkerová.

Prokurátor Alexander Li v pondělí u soudu prohlásil, ze Saipov „dychtivě vyprávěl“ federálním agentům o svém teroristickém spiknutí. „Chlubil se, jak útok plánoval a nacvičoval. Vypověděl, že jeho cílem bylo zabít co nejvíce lidí, protože vůdce ISIS vyzval k útokům a on na to reagoval,“ dodal návladní. Při rozhovoru s federálními agenty v nemocnici se při vzpomínce na masakr usmíval, řekl žalobce. Podle něho také požádal, aby v té době v jeho nemocničním pokoji visela vlajka IS.

Rozsudek může znít: hrdelní trest

Saipov přišel do USA z Uzbekistánu v roce 2010 a před útokem žil v New Jersey s manželkou a třemi dětmi, živil se jako řidič kamionu a jezdil i pro společnost Uber. Očekává se, že proces potrvá tři měsíce. Porota nakonec rozhodne o vině obžalovaného a o tom, zda bude odsouzen k trestu smrti nebo doživotnímu vězení. V případě trestu smrti musí být verdikt jednomyslný, píše The Wall Street Journal.

Ostře sledované soudní líčení se Saipovem je prvním procesem u federálního soudu za prezidenta Joea Bidena, v němž úřad veřejného žalobce žádá pro obžalovaného hrdelní trest.

Biden je odpůrcem trestu smrti a jeho administrativa zavedla moratorium na popravy vězňů odsouzených federálními soudy v roce 2021. Většinu poprav v USA vykonávají úřady jednotlivých států, nikoli federální vláda. V New Yorku soudy udělují trest smrti jen velmi zřídka.