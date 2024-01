Dveře, které ztratil za letu Boeing 737 MAX 9, našel na dvorku učitel z Portlandu

Přispělo k tomu také to, že stroj se 177 lidmi na palubě, který měl namířeno z Portlandu do Kalifornie, teprve stoupal a dveře se utrhly ve výši necelých pěti tisíc metrů. Tam je rozdíl tlaku mezi trupem a okolím menší než v letové hladině ve výšce 10 km.

Po nehodě americký Federální úřad pro letectví (FAA) uzemnil tuto verzi Boeingu 737. Týká se to více než 170 strojů, které nesmějí vzlétnout, dokud nebudou zkontrolované.

To vedlo ke zrušení několika desítek letů společnosti Alaska Airlines a United Airlines. Rušeny budou lety i v první polovině tohoto týdne, protože kontroly strojů zaberou více času, než se čekalo.

Nejsou to první potíže boeingů verze MAX. V minulosti kvůli problémům se systémem vyrovnávání letu dva stroje na přelomu let 2018 a 2019 havarovaly, což si vyžádalo 346 lidských životů. Do vzduchu nesměly tyto letouny dva roky.